В Україні заарештували все майно та рахунки екс-голови МВС Захарченка

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Генпрокуратуру.

Там розповіли, що під час слідства у кримінальних провадженнях проти Захарченка було арештовано все виявлене на даний час в Україні рухоме і нерухоме майно підозрюваного, а також гроші в банках.

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Як відомо, у червні ГПУ повідомила нову підозру Захарченку у справі Майдану.

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що він підозрюється у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників.

Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.