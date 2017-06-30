ГПУ повідомила про нову підозру Віктору Януковичу і чиновникам часів його президентства

Генеральна прокуратура повідомила про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру колишнім високопосадовцям часів екс-президента Віктора Януковича та йому самому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру колишнім високопосадовцям - президенту України В. Януковичу, міністру внутрішніх справ України В. Захарченку, заступнику міністра внутрішніх справ України В. Ратушняку, голові Служби безпеки України О. Якименку, першому заступнику голови СБУ В. Тоцькому, заступнику начальника - начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві П. Федчуку у вчиненні та в організації вчинення ряду тяжких та особливо-тяжких злочинів, скоєних у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 у центральній частині міста Києва відносно мітингувальників, у складі організованої злочинної групи», - повідомив він.

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Зокрема, за словами Луценка, вони підозрюються у незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, в організації перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.

Як повідомляв УНІАН, суд встановив порядок розгляду справи про держзраду Януковича.