Від Тимошенко вимагають термінових законодавчих змін

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА наголошує на необхідності термінових законодавчих змін та постанов щодо невиплат компенсацій чорнобильцям й пропонує визнати їх державним боргом.

Про це Ю. ЗАБЕЛА повідомив в коментарі УНІАН.

«Якщо ми й надалі будемо лише констатувати факти значної заборгованості з невиплат компенсацій чорнобильцям, бідкатися й говорити про те, що держава не дає коштів, не фінансує, то ми будемо мати великі проблеми на забруднених територіях, що, неначе снігова груда, накопичуватимуться дедалі більше» , - сказав керівник області.

За його словами, проблем додаватиметься передусім через руйнацію низки недобудованих після аварії на ЧАЕС об’єктів.

«Якщо ще трішки простоять об’єкти, які починали будуватися після аварії на ЧАЕС в тих чи інших селах, то їх просто швидко розберуть. Ускладнюють цю ситуацію і наявність урядових постанов про те, що в ту чи іншу забруднену зону не можна вкаладати державні кошти для економічного розвитку», - зазначив голова Житомирської ОДА.

Ю. ЗАБЕЛА підкреслив, що влада області за результатами проведеної напередодні наради у розташованих неподалік від ЧАЕС Народичах звернулася до уряду та парламенту з пропозиціями вжити термінових заходів для фінансової державної підтримки розташованих на півночі області забруднених територій.

На його думку, першочергових заходів від уряду та законодавчих змін на рівні Верховної Ради потребує передусім питання пільг чорнобильцям.

«Ці пільги мають бути прозорими та переведеними у фінансову форму - не як допомога, приміром, на придбання палива, а щоб мешканець забрудненої території міг реально отримати грошима певну суму та на власний розсуд нею розпорядитися», - зазначив Ю. ЗАБЕЛА.

На його думку, якщо пільги на харчування чорнобильцям не можуть бути переглянуті, то вони можуть бути запропоновані у вигляді одноразової допомоги.

«Надання такої допомоги може бути у тому випадку, коли отримані кошти використають як стартовий капітал для започаткування бізнесу тими, хто має право на подібну допомогу. Що стосується пільг тим, хто фактично продовжує проживати на забруднених територіях, то ці пільги можна перевести у формі одноразових виплат на основі угоди між владою з одного боку та регіональними і місцевими громадами з іншого», - підкреслив Ю. ЗАБЕЛА.

За даними ОДА, на території Житомирщини потерпілих від аварії на ЧАЕС налічується майже 360 тис. осіб, з яких 92 тис. - діти. Під забруднення радіонуклідами в області потрапили 9 районів та два міста.