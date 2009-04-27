Ющенко зустрічається з високим гостем зі США

Перший заступник державного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРГ має намір під час свого візиту до України окреслити подальші шляхи двостороннього співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на початку зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО зазначив, що українсько-американські відносини мають стратегічний характер. За словами глави держави, сьогодні він хотів би ознайомити американського високопосадовця із внутрішньою ситуацією в Україні та зовнішньою політикою.

Зі свого боку Дж.СТАЙНБЕРГ погодився з В.ЮЩЕНКОМ, що відносини України та США носять стратегічний характер, зазначивши, що держави мають спільні цінності та пріоритети.

Дж.СТАЙНБЕРГ також висловив задоволення тим, що його візит до України відбувається у той час, коли ще не минули перші сто днів перебування Барака ОБАМИ на посту Президента США, і під час цього візиту заступник держсекретаря хотів би швидко окреслити подальші шляхи двостороннього співробітництва.

Довідка УНІАН. Перший заступник держсекретаря Дж.СТАЙНБЕРГ перебуває в Україні з офіційним візитом.