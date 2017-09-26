У МЗС РФ не бачать "нічого такого" в Україні, щоб поставляти ЗСУ американську зброю

У МЗС РФ заявили, що в Україні «нічого такого не відбувається», щоб поставляти Збройним силам України американську зброю. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов.

«Нічого такого не відбувається в Україні зараз, що б диктувало хоч найменшу необхідність таких небезпечних кроків», - сказав Ульянов.

За його словами, таке рішення буде однозначною спробою США «підлити масла у вогонь» начебто рівень протистояння і напруженості недостатній.

«Я думаю, що навіть в американській адміністрації багато хто усвідомлює, чому досі поставки не здійснювалися. Якщо політика США зміниться на цьому напрямку, то, звичайно, може загрожувати серйозним загостренням ситуації», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США поставлять зброю в Україну, то російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської та Донецької областей йдуть бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.