Королевська: не для того ми подолали вето Президента...

Через відсутність механізму запровадження норм про скасування митного збору та ПДВ на імпорт українські підприємства не можуть модернізувати виробництво. Це стосується суднобудівників, авіаційної, космічної, металургійної, хімічної галузей. Про це заявила на засіданні робочої групи із суднобудівниками голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва, народний депутат України від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за її словами, дві ключові норми закону про підтримку промисловості досі не працюють.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає: щоб ці норми запрацювали повною мірою, необхідно, щоб Міністерство промислової політики склало перелік підприємств, готових до проведення модернізації. Однак у міністерстві тільки 18 березня було затверджено склад комісії та порядок визначення підприємств. Протягом місяця комісія не засідала жодного разу. Таким чином, на сьогодні не затверджено жодне підприємство.

“Не для того ми майже півроку тому прийняли цей закон і подолали вето Президента, щоб такі необхідні антикризові заходи блокувалися на рівні бюрократичного апарату», - обурилася Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Про існуючу проблему голова парламентського комітету доповіла прем`єр-міністрові та міністрові промполітики. У листі до них Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася з проханням особисто проконтролювати подальший розвиток ситуації.

«Затверджені законом антикризові заходи повинні та будуть працювати повною мірою. Вони дадуть змогу підприємствам модернізувати виробництво, зберігаючи водночас робочі місця та виплату всіх соціальних гарантій», - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 р. Верховна Рада України подолала вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Закон України «Про внесення змін у деякі закони України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості». За подолання вето проголосували 400 з 446 зареєстрованих депутатів.

Верховна Рада України прийняла цей закон 18 грудня 2008 року.

Закон дає право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3. Тим часом амортизація основних фондів групи 3 здійснюється до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. Згідно із законом, пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасове ввезення і перша реєстрація в Україні ввезених транспортних засобів нових і вживаних, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам.

У разі порушення вимог щодо цільового використання цих товарів платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, яка має була бути сплачена в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи зі 120% облікової ставки Національного банку, яка діяла на день збільшення податкового зобов`язання, і за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов`язань.

Цей закон набрав чинності 1 січня 2009 року.