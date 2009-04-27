Посланець Обами передав Ющенку привіт від дружини Клінтона

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із заступником Держсекретаря США Джеймсом СТАЙНБЕРГОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави Української держави, у ході зустрічі сторони обговорили питання організації двосторонніх відносин у контексті початку роботи нової Адміністрації Президента США. Також йшлося про чутливі аспекти міжнародної та регіональної політики. В.ЮЩЕНКО представив оцінку внутрішньополітичної та економічної ситуації в Україні.

На початку зустрічі співрозмовники відзначили стратегічний характер двосторонніх відносин.

«Наші відносини сьогодні носять стратегічний характер і є знаковими для України», - сказав Президент. Зі свого боку, заступник Держсекретаря США Дж.СТАЙНБЕРГ відзначив широкий спектр питань співробітництва та глибокий культурний вимір відносин і активність контактів не лише на державному, а й міжлюдському рівні. «Наші спільні цінності та спільні прагнення створюють міцну основу для наших відносин», – сказав він, відзначивши відчутні демократичні зміни, які демонструє Україна.

Дж.СТАЙНБЕРГ також передав Президентові України вітання від державного секретаря Хіларі КЛІНТОН.