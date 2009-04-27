Ющенко пропонує наступного року збільшити українську армію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону України “Про чисельність Збройних сил України на 2009-2011 роки”.

Законопроект розміщений на сайті Верховної Ради України.

Проектом закону передбачено у 2009 році чисельність Збройних сил України залишити у межах фактичної чисельності 2008 року (до 200 тис. осіб, у тому числі до 150 тис. військовослужбовців).

Протягом 2010 року глава держави пропонує провести нарощування бойового потенціалу Збройних сил та довести чисельність ЗСУ до 212 тис. осіб, у тому числі до 162 тис. військовослужбовців, шляхом: нарощування бойового потенціалу військ берегової оборони Військово-Морських Сил; приведення укомплектованості бойових частин Об’єднаних сил швидкого реагування у відповідність із визначеними показниками укомплектованості для функціональних структур; нарощування боєздатності військових частин зенітних ракетних, радіотехнічних військ та збільшення авіаційної компоненти Повітряних Сил Збройних сил України для забезпечення виконання визначених завдань у повному обсязі, підвищення рівня безпеки польотів і експлуатації авіаційної техніки та центрів управління; удосконалення системи управління.

До 31 грудня 2011 року передбачено чисельність ЗСУ залишити у межах фактичної чисельності 2010 року.