Тимошенко розказала Стайнбергу, як їй «допомагали» з усіх сторін

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала першому заступнику державного секретаря США Джеймсу СТАЙНБЕРГУ за сприяння у налагодженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, зустріч глав уряду із американським високопосадовцем відбулась сьогодні у Києві.

Під час переговорів заступник держсекретаря США заявив, що „уряд України розуміє виклики світової фінансової кризи і знає як її долати”. “На прикладі дій вашого уряду ми побачили, що у вас є розуміння того, наскільки непростими є існуючі виклики і готовність до вирішення існуючих питань», - заявив Дж.СТАЙНБЕРГ. Він зазначив, що з одного боку криза – це сильні виклики, а з іншого – це можливість для сильних лідерів продемонструвати свою провідну роль для того, щоб вивести країну на новий, більш високий рівень. За його словами, для України зараз одним з головних напрямків роботи з подолання кризи є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Дж.СТАЙНБЕРГУ за сприяння у налагодженні співпраці України з МВФ.

«Для України, в цей важкий кризовий час, це головний стратегічний напрямок», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем‘єр-міністр підкреслила, що продовження співпраці з МВФ налагоджувалося важко через політичну кризу, яка сьогодні розриває країну.

«Налагоджувати стосунки було важко, коли з усіх сторін «допомагали», але уряд зробив майже неможливе, щоб така співпраця продовжувалась, бо співпраця з МВФ і є для України справжньою антикризовою програмою», - наголосила вона.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні уряд має політичну волю здійснювати структурні, довгострокові та важкі реформи, які передбачені спільною програмою співпраці України з МВФ.

Довідка УНІАН. Перший заступник держсекретаря Дж.СТАЙНБЕРГ перебуває в Україні з офіційним візитом.