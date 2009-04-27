Екс-посол США: Ющенко і Тимошенко не можуть дійти згоди

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Брукінгс інституту (США), колишній Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР вважає, що Сполученим Штатам Америки було б легше співпрацювати з Україною, якби Президент Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чіткіше співпрацювали один з одним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеоконференції Київ-Вашингтон «Рекомендації новій Адміністрації США стосовно України. Погляд провідних американських експертів».

«Якби Президент і прем`єр-міністр України могли б більш чітко працювати один з одним, тоді ми могли б легше співпрацювати з Україною», - сказав С.ПАЙФЕР.

Він зазначив, що В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО не можуть дійти згоди, і це є досить серйозним аргументом.

Водночас колишній посол запевнив, що США досить серйозно і позитивно ставляться до України.