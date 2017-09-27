Посол: Російські ЗМІ неправильно подали позицію Китаю щодо миротворців на Донбасі

Посол Китайської Народної Республіки Ду Вей заявляє, що неправильно говорити про нібито підтримку Китаєм резолюції Російської Федерації про розміщення миротворчих сил на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Зокрема, його запитали, чи відповідають дійсності повідомлення російських ЗМІ про те, що Китай нібито підтримує проект резолюції Російської Федерації про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Читайте такожРада безпеки ООН підтримує позицію України щодо миротворців на Донбасі - Клімкін

«Сьогодні в новинах з'явилися такі повідомлення, вони взагалі невиправдані», - зазначив дипломат.

«В новинах з'явилася неповна інформація, неповна позиція китайської сторони», - повідомив Ду Вей.

Він зазначив, що російськими ЗМІ позиція китайської сторони була подана неправильно.

«Це неправда, і це неправильне розуміння нашої позиції. Також можу сказати, що це спеціальне неправильне розуміння офіційної китайської позиції», - заявив посол КНР.

При цьому він уточнив, що зарано поки що говорити про те, підтримує чи не підтримує Китай російський проект резолюції, оскільки ці пропозиції ще обговорюються. Також посол зазначив, що на Раді Безпеки ООН ще жодна резолюція щодо направлення миротворців на схід України не розглядалася. Ду Вей додав, що зараз відбувається тільки обговорення російського проекту резолюції.

«Ми підтримуємо всі варіанти політичного врегулювання української кризи. Це така принципова позиція. Тут не йдеться конкретно про підтримку чиєїсь позиції», - сказав дипломат.

Крім того, він не відповів, де саме на Донбасі повинні розміщуватися миротворці - тільки на лінії зіткнення, чи на всій території Донбасу, включаючи не підконтрольну Україні частину українсько-російського кордону.

Також він не сказав, чи приєднається Китай до групи країн, які разом з Україною можуть подати спільний проект резолюції про миротворців на Донбасі з урахуванням української позиції.

«Це питання поки що на рівні консультацій і поки що ще на рівні експертів, тому поки що не сформована якась позиція», - додав Ду Вей.

Дипломат нагадав, що сьогодні в Міністерстві закордонних справ Китаю відбувся брифінг, на якому прес-секретаря китайського зовнішньополітичного відомства запитали про позицію Китаю з приводу наміру Російської Федерації ухвалити на Раді безпеки ООН її проекту резолюції про направлення на схід України миротворців.

«Наш прес-секретар МЗС відповів, що це питання поки ще перебуває на рівні консультацій, і проект резолюції російської сторони поки що перебуває на рівні консультацій», - повідомив Ду Вей.

«Китайська сторона підтримує всі заходи, які йдуть на користь мирного врегулювання української кризи», - резюмував посол.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включаючи кордон. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності ООН на Донбасі.