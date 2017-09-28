Порошенко і Меркель скоординували позиції щодо миротворців ООН на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії ООН на тимчасово окупованій частині Донбасу. Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів країн.

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Співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.

«Зокрема, було скоординовано підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включно з кордоном. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб напрацювати варіанти безпекової та політичної присутності ООН на Донбасі.