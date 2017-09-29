У Трампа заявили про зацікавленість в українському досвіді протистояння гібридній агресії

Сполучені Штати Америки зацікавлені у вивченні досвіду України у протистоянні гібридній агресії.

Про це заявив спеціальний помічник президента США з питань кібербезпеки Джош Стайнман під час зустрічі із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, повідомили у прес-службі РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-американської співпраці в сфері кібербезпеки. Турчинов наголосив, що Росія вже четвертий рік веде проти України гібридну війну, одним з елементів якої є кіберагресія. «Україна витримала декілька потужних кібератак, які заподіяли достатньо великої шкоди. Збитки, яких завдано нашій державі, оцінюються в десятки мільйонів доларів», - сказав він.

«Для забезпечення системної протидії кіберзагрозі РНБО України ухвалила Стратегію кібербезпеки. З метою координації структур, які відповідають за різні аспекти цієї проблематики, створено Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО», - повідомив Турчинов.

Читайте такожРосійська агресія проти України є агресією проти всього світу – конгресмен США

Окрім того, за його словами, розгортається національна телекомунікаційна мережа та створюється захисний ІТ-контур, який має захистити державні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури.

Своєю чергою, Стайнман наголосив, що президент США Дональд Трамп «вважає кібербезпеку надзвичайно важливою, і він цінує нинішній рівень співпраці між нашими країнами».

«Україна має безпосередній досвід протистояння гібридній агресії, і США зацікавлені в його аналізі та вивченні», - сказав Стайнман та додав, що «коли є добрі друзі, то й вороги не страшні».

Турчинов зауважив, що Україна і США, об’єднавши свої зусилля, можуть ефективно протидіяти будь-яким кіберзагрозам.