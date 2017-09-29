Amnesty International закликала Київ сформулювати чітку політику щодо заборони на зброю для Південного Судану

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні привітали запевнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова щодо рішення не постачати зброю до Південного Судану.

Про це УНІАН повідомили у представництві організації в Україні.

Зокрема, в «Міжнародній амністії» наголосили, що низка заяв, висловлених офіційними особами останніми днями, виглядає як свідчення бажання України дотримуватись взятих на себе міжнародним зобов’язань в галузі торгівлі озброєнням.

Зазначається, що Amnesty International закликає українську владу сформулювати та озвучити чітку політику, що гарантуватиме непостачання озброєння та технічної допомоги Південному Судану у військовій сфері.

В АІ звернули увагу на заяву секретаря РНБО, який 28 вересня запевнив, що «підприємства «Укроборонпрому» прийняли рішення не постачати зброю до цієї країни (Південного Судану), допоки там не буде нормалізовано ситуацію».

Правозахисники заявляють, що продовження таких поставок було б безвідповідальним з огляду на критичну ситуацію з дотриманням прав людини в цій державі.

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«Українська влада має запобігти потраплянню української зброї до країн, де вона з великою імовірністю буде використана для порушень прав людини, здійснення воєнних злочинів та злочинів проти людяності» - зазначила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Також сказано, що організація закликає Україну проводити відповідальну та прозору політику в галузі експорту озброєння та невідкладно ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю, а до моменту ратифікації діяти у відповідності до положень цього договору.

В організації нагадали, що постачання озброєнь або технічної допомоги Південному Судану носять надзвичайно високий ризик того, що зброя буде використана для серйозних порушення міжнародного права та прав людини, і в такий спосіб це загрожує підірвати об'єкт та мету Договору про торгівлю зброєю.

Правозахисники зауважили, що 25 вересня Amnesty International опублікувала доповідь «Від Лондона до Джуба: роль зареєстрованих у Великій Британії компаній в одній із найбільших оборудок з продажу зброї до Південного Судану». В доповіді наведені документи, що свідчать про підписання українською компанією «Укрінмаш» договорів на поставку зброї, кінцевим отримувачем якої значиться Міністерство оборони Південного Судану. У відповідь на інформацію AІ представники «Укрінмашу» підтвердили підписання договорів, однак заперечили факт доставки озброєння за вказаним контрактом.

Також нагадується, що представник України в Раді Безпеки ООН в 2016 році підтримав ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом і заявив: «Південний Судан перебуває на межі хаосу. Конфлікт торкнувся майже кожної родини в цій країні, руйнуючи надії на мирне майбутнє».

«Ми переконані, що ембарго на постачання зброї та додаткові цільові санкції зменшить здатність сторін продовжувати підживлювати конфлікт у Південному Судані», - цитують в організації заяву української делегації в Раді Безпеки ООН.

Водночас, підкреслюється, що згідно з офіційними даними, Україна постачала зброю до Південного Судану. Зокрема, в організації заявляють, що на сайті Державної служби експортного контролю зазначаються загальні обсяги поставок озброєння з України до Південного Судану. Зокрема, у 2014 році - 830 легких та 62 важких кулемети; в 2015 – 5 бойових вертольотів; в 2016 - 170 легких і 88 важких кулеметів.

Amnesty International заявляє, що Україна як підписант Договору про торгівлю зброєю не повинна вживати жодних дій, які б підривали ціль та мету цього документа у сприянні міжнародному і регіональному миру, безпеці та стабільності, а також зменшенню людських страждань за допомогою найвищих стандартів регулювання торгівлі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, Турчинов пов'язав появу інформації про постачання зброї до Південного Судану з бажанням окремих сторін зупинити початок військово-технічної співпраці України з США та іншими стратегічними партнерами.

25 вересня «Укрінмаш» спростовував твердження Amnesty International про нібито постачання зброї до Південного Судану.