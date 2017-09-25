В "Укрінмаші" відкидають звинувачення в незаконному постачанні зброї до Південного Судану

Державна фірма "Укрінмаш" спростовує твердження Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану.

Про це у коментарі УНІАН повідомив представник "Укрінмашу".

"Надходив запит від Amnesty International у серпні на державну компанію "Укрінмаш" щодо поставок зброї і була офіційна відповідь також у серпні надана Amnesty International про те, що "Укрінмаш" ніколи не поставляв зброю по цьому контракту", - сказав представник "Укрінмаш".

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"Поставок зброї у Південний Судан Україною і зокрема "Укрінмашем" з 2014 року не здійснювалося", - наголосив він.

"Тобто, є доконаний факт, бо там був дійсно підписаний контракт, але він був не виконаний, не виконується зараз і ніколи не буде виконаний. Він нікчемний. Мова йде ні про що", - сказав представник державної компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

У повідомленні говорилось, що новий звіт організації наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів. Як стверджують правозахисники, у 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

"Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна", - йдеться у повідомленні.

"Поки Рада безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності. Україна має повністю припинити постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування та навчання", - заявляють в організації.

Також наголошується, що Україна повинна якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю.