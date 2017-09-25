В "Укрінмаші" відкидають звинувачення в незаконному постачанні зброї до Південного Судану
Організація Amnesty International стверджує, що українська державна компанія "Укрінмаш" причетна до постачань зброї до південного Судану.
Державна фірма "Укрінмаш" спростовує твердження Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану.
Про це у коментарі УНІАН повідомив представник "Укрінмашу".
"Надходив запит від Amnesty International у серпні на державну компанію "Укрінмаш" щодо поставок зброї і була офіційна відповідь також у серпні надана Amnesty International про те, що "Укрінмаш" ніколи не поставляв зброю по цьому контракту", - сказав представник "Укрінмаш".
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"Поставок зброї у Південний Судан Україною і зокрема "Укрінмашем" з 2014 року не здійснювалося", - наголосив він.
"Тобто, є доконаний факт, бо там був дійсно підписаний контракт, але він був не виконаний, не виконується зараз і ніколи не буде виконаний. Він нікчемний. Мова йде ні про що", - сказав представник державної компанії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану.
У повідомленні говорилось, що новий звіт організації наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів. Як стверджують правозахисники, у 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.
"Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна", - йдеться у повідомленні.
"Поки Рада безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності. Україна має повністю припинити постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування та навчання", - заявляють в організації.
Також наголошується, що Україна повинна якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю.