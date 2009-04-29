Путін: Росія не претендує на управління українською ГТС

Росія не претендує на управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на спільному з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО брифінгу в Москві.

«Ми не претендуємо на управління ГТС», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він заявив, що модернізація ГТС без участі Росії як основного постачальника газу неможлива. Це, відзначив російський прем`єр, розуміють і в Україні. «Є розуміння, що ефективна модернізація системи, яка забезпечує безперебійне постачання газу до Європи, можлива тільки за участю Росії», - заявив В.ПУТІН.

При цьому він наголосив, що Росія продовжує розглядати варіант створення міжнародного консорціуму з управління ГТС як необхідну умову в цьому процесі.

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Росія братиме участь у модернізації ГТС. "Ми Росію і «Газпром» бачимо партнерами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона наголосила, що Росія вже одержала запрошення брати участь в модернізації, і, перш за все, така співпраця, за її словами, може полягати, зокрема, в участі російських компаній у добудові газопроводу, а також у роботах з модернізації ГТС.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що Росія може стати одним з основних партнерів з модернізації ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Брюсселі пройшла Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції «ЄС – Україна: партнери із забезпечення поставок газу до Європи» було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

На спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що Україна і Європейський Союз планують залучити Росію до модернізації газотранспортної системи.

Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ заявив на прес-конференції в Брюсселі, що ВАТ «Газпром» вважає, що модернізацію української газотранспортної системи найкраще проводити в рамках міжнародного консорціуму.

Представник «Газпрому» відзначив, що на сьогодні консорціум уже зареєстрований, і по 50% його акцій належать «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. ТОВ «Міжнародний консорціум з управління й розвитку газотранспортної системи України» створено на виконання заяви президентів України і Росії про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом РФ про стратегічну співпрацю в газовій галузі від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення Міжнародного консорціуму за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.

Статутний капітал товариства становить 186,55 млн. грн.