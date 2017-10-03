Фракції Радикальної партії та "Батьківщини" зняли свої поправки до пенсійної реформи

Фракції РП та "Батьківщини" зняли свої поправки до Пенсійної реформи. Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що народні депутати цієї фракції внесли 1432 поправки.

За його словами, враховуючи те, що таку кількість поправок можна розглядати “до нових віників”, щоби спростити процедуру розгляду законопроекту, фракція знімає всі поправки до законопроекту.

Водночас Ляшко висунув ряд вимог щодо законопроекту про пенсійну реформу.

Народний депутат України Олександра Кужель (фракція “Батьківщини”) зазначила, що фракція знімає частину поправок до законопроекту, в той же час наполягає на розгляді ряду поправок до даного законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня 2017 ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн, впровадти механізм індексації відповідно до інфляції і зростання зарплат.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення пенсій шляхом їх осучаснення в комплексі з проведенням системних змін, які відновлюють функціонування пенсійної програми, є на сьогодні єдиним варіантом для виходу з кризи, і першим кроком на шляху належного грошового забезпечення пенсіонерів.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що прийняття пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.