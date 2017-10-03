У Раді не знайшли джерел диму та запаху горілої гуми, нардепи повернулись до роботи (наживо)

Засідання Верховної Ради продовжено, джерел неприємного запаху в сесійній залі не виявлено. Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі під час перерви ходили представники апарату ВР.

Також працівники парламентського апарату піднімалися і в журналістську ложу, але так і не вдалося з’ясувати, звідки з’явився запах горілого.

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Зараз парламент продовжує розгляд пенсійної реформи.

В сесійній залі все ще трохи відчувається запах, схожий на горіння гуми або електропроводки.

Як повідомляв УНІАН раніше, у засіданні Верховної Ради було оголошено 15-хвилинну перерву через запах диму у сесійній залі. Заступник голови парламенту Оксана Сироїд, яка проводила засідання, оголосила перерву тривалістю 15 хвилин, оскільки в сесійній залі відчувався запах диму і нібито горілої гуми. Сироїд зазначила, що доцільно було б викликати пожежників. В той час депутати розглядали законопроект щодо пенсійної реформи.