У проекті про реінтеграцію Донбасу буде визначено статус окупованих територій і країни-агресора - Геращенко

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У законопроекті про реінтеграцію Донбасу буде чітко визначено статус тимчасово окупованих територій та країни-агресора.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Якщо говорити про законопроект, то дуже важливо, що це відновлення територіальної цілісності. Там буде чітко визначено статус тимчасово окупованих територій і країни-агресора, яка її окупувала - РФ. Ця новела є дуже важливою в контексті наших дипломатичних перемовин про можливу миротворчу місію. Очевидно, що країна-агресор не може бути миротворцем, не може надавати представників у миротворчу місію. Тому Україна наполягає, що у можливій місії не може бути представників РФ. Також там буде одна новела, яка стосується підсилення позиції наших дипломатів в контексті збереження санкцій проти РФ», - розповіла Геращенко.

Вона також наголосила на тому, що «Україна не дасть жодного шансу зняти санкції з РФ».

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«Ми будемо боротись за подовження санкцій, і для цього буде одна новела в законопроекті, який запропонує президент України. В цьому законопроекті буде робитись особливий акцент на безпековому та гуманітарному блоці. Буде робитись акцент на політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту, але при цьому будуть створені всі умови для того, щоб посилювати українську армію і, власне, буде закладена та термінологія, яка дозволить гармонізувати українське законодавство, міжнародне законодавство з реальним станом речей, який сьогодні є на Донбасі. Згідно з українським законодавством, для того, щоб миротворча місія могла увійти, отримати мандат і працювати на українській землі , для цього потрібен дозвіл парламенту», - розповіла політик.

На уточнююче запитання, як визначено статус Криму у законопроекті, Геращенко відповіла: «Давайте дочекаємось 4 жовтня, ознайомимось повністю з текстом законопроекту. Єдине, що я хочу сказати, - питання Криму лишається в центрі уваги української влади на всіх міжнародних переговорах. Ніякої здачі Криму і оцих страшилок, що Крим можна міняти на Донбас, не відбувається. Навпаки, ми зараз значно посилюємо наші зусилля для того, щоб питання повернення Криму лишалось на порядку денному», - наголосила вона.