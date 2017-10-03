Путін сподівається на "конструктивне" обговорення в Радбезі ООН пропозиції РФ щодо місії на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розраховує на «конструктивне» обговорення в Раді безпеки ООН російської пропозиції, що стосується миротворчої місії на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив у Кремлі на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

«У сучасному світі конфлікти мають розв’язуватися з урахуванням часом вкрай чутливих факторів шляхом пошуку компромісу. Щодо української кризи таке розуміння лежить в основі узгодженого в Мінську в лютому 2015 року Комплексу заходів», - сказав Путін.

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Він відзначив, що в цьому документі зафіксовані всі ключові складові врегулювання ситуації на Донбасі в політичній сфері й питаннях безпеки.

«Для надання додаткового імпульсу Росія нещодавно виступила з ініціативою заснування місії ООН зі сприяння охороні місії ОБСЄ на Донбасі. Розраховуємо на ділове конструктивне обговорення цієї пропозиції в рамках Ради безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запропонував розмістити миротворчу місію ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон із РФ.

5 вересня президент Росії Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Того ж дня в Кремлі уточнили, що обговорення питання про розміщення миротворців на Донбасі відбуватиметься в «нормандському форматі».

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включно з українсько-російським кордоном.

Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності миротворців ООН на Донбасі.