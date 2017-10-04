Вища кваліфікаційна комісія суддів: вирішальними в питанні створення антикорупційного суду будуть висновку Венеціанської комісії

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Вирішальними стосовно того, що саме створювати в Україні для кримінального переслідування корупціонерів – антикорупційний суд чи антикорупційну палату – будуть рекомендації Венеціанської комісії (ВК), які очікуються 6 жовтня.

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков в середу в Брюсселі.

Він нагадав, що на сьогодні стосовно цього питання є дві «головні точки зору, які описані в двох законопроектах – один народного депутата Алексєєва і другий – групи депутатів, зокрема, Сироїд, Соболєва та інших».

«Вони дуже серйозно відрізняються один від одного. Зараз з цими законопроектами працює Венеціанська комісія. Ця робота майже закінчена. Ми сподіваємося, що, швидше за все, 6 жовтня буде оприлюднено текст рішення», - повідомив глава ВККС.

Відповідаючи на уточнююче запитання стосовно того, чи можна говорити, що формат майбутнього антикорупційного органу будуть визначати рекомендації ВК, Козьяков сказав: «Я думаю, що можна говорити. У ВК працюють дуже серйозні професіонали. Природно, що вони спілкувалися і з українськими представниками - вони навіть приїжджали в нашу комісію, уточнювали нашу точку зору щодо процедури відбору майбутніх суддів антикорупційного суду або палати, адже тут є свої особливості. Наприклад, чи потрібно залучати іноземних незалежних учасників конкурсної комісії, чи це можна зробити своїми силами?».

Козьяков наголосив, що Венеціанська комісія «не говорить, яким саме має бути текст закону, але висловлює свою думку стосовно цих законопроектів, які їй дані на рецензування».

«На жаль, на сьогодні процес (навколо цього питання) неймовірно політизований. Дискусія, яку я спостерігаю, на жаль, ведеться на рівні політичних, а не професійних юридичних аргументів. Тут треба бути неймовірно обережними: європейські експерти, які зробили аналіз існування і діяльності антикорупційних судів у світі, стверджують, що, на жаль, на сьогодні немає жодної успішної історії довгострокової діяльності антикорупційного суду у будь-якій країні. Це не той випадок, коли ми можемо сказати – суд попрацює місяць або рік, і настане щастя», - сказав глава ВККС.

Співрозмовник агентства пояснив, що мова йде про те, що розгляд тієї кількість справ, яка може бути передана на розгляд правоохоронними органами, НАБУ та іншими, займе більше, ніж рік.

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«Треба спрогнозувати довгострокові наслідки того, що буде написано в законі: по яких процесуальних нормах діятимуть судді в цьому антикорупційному суді, які вимоги ми представлятимемо до якостей майбутніх суддів, хто ними може бути - чи тільки діючі судді, чи адвокати, чи учені-юристи, як це було в конкурсі до нового Верховного суду, який тільки що закінчився? Далі стоїть питання оплати роботи цих суддів. Має бути це висока оплата? Звичайно. Далі - питання безпеки їх і їх сімей. Ми ж розуміємо, що йдеться про розгляд таких справ, в яких фігуруватимуть матеріальні блага, які були неправомірно отримані могутніми людьми. Ми розуміємо, що потрібно забезпечити безпеку цих суддів. Таких питань десятка два - і це тільки найголовніші, з якими повинні працювати професіонали», - деталізував Козьяков.

Глава ВККС додав, що далі відповідний законопроект має бути внесений до Верховної Ради України, що за сьогоднішніми процедурам може зробити тільки президент України.