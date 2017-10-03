Скандал із відбором суддів до Верховного суду: ВККС звинувачує громадську раду в перевищенні повноважень

Вища кваліфікаційна комісія суддів України звинувачує Громадську раду доброчесності у перевищенні своїх повноважень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВККС у відповідь на заяву ГРД про низку порушень під час відбору суддів до нового Верховного суду. Також у ГРД вимагали від президента не підписувати подані кандидатури до ВСУ.

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"У рамках конкурсу до Верховного Суду ГРД перевищує свої повноваження та вимагає цього від Президента України. Внаслідок судової реформи всі політичні інститути втратили можливість впливати на призначення або звільнення суддів. Відтепер звільняти/призначати суддів належить виключно до повноважень Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.

У ВККС наголошують, що президент може лише підписати Указ про призначення суддів на посади. "Він не може повернути його або не підписати. Не потрібно закликати Президента до неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.

"Якщо члени ГРД вважають, що не впорались із завданням, покладеним на них під час конкурсу, вони мають право вийти зі складу ради та дати можливість працювати іншим експертам", - додають у ВККС.

Також у Комісії припускають, що експеримент із наділенням громадського органу функціями впливу на результати конкурсу, можливо, був невдалим.

"Недарма у жодній країні Європи немає громадського органу, який би впливав в адміністративно-владній процедурі на результат оцінювання суддів. У Європі розуміють – не варто плутати піар з повагою до суду. Розпочинаючи судову реформу, будуючи суд з чистого аркуша, не можна зловживати повноваженнями та паплюжити репутацію майбутніх суддів. Така ситуація може призвести до того, що у майбутньому ГРД почне контролювати, які саме рішення виносять судді Верховного Суду", - наголошують у ВККС і зазначають, що ГРД – лише один із інструментів конкурсу.

"ГРД висуває ультиматум – погодитись з усіма висновками та «прибрати» тих кандидатів, які не подобаються членам Громадської ради. Члени ГРД поводяться так, наче конкурс повністю залежить лише від їх думки, натомість інші чинники – іспит, тести, інтерв’ю, експертна оцінка компетентності не мають значення", - йдеться в повідомленні ВККС.

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Такоож зазначається, що експерти Ради Європи, Європейського Союзу підготували декілька критичних звітів щодо якості роботи ГРД, натомість представники ГРД повністю ігнорують їх.

"Згідно зі звітом, підготовленим спільно з Радою Європи провідними українськими правниками, у 17 випадках ГРД використовувала ненадійні джерела інформації. Щонайменше у 21 випадку ГРД вдалася до переоцінки судових рішень кандидатів, що не входить до повноважень ГРД. У 20 випадках застосовувалась нерелевантна інформація, а у 17 – інформація, яка не є об’єктом перевірки. Також зафіксовано чотири випадки неоднакового підходу до оцінки конкретних фактів та обставин", - розповіли у ВККС.

У Комісії нагадали, що діяли виключно у відповідності до методології, затвердженої до початку конкурсу, та оприлюднили відповідні остаточні рішення. "Звертаємо увагу, що Рада Європи та міжнародні спостерігачі високо оцінили якість проведення Комісією першого конкурсу до Верховного Суду", - підсумували у ВККС.

Як повідомляв УНІАН, Громадська рада доброчесності заявила про низку порушень під час відбору суддів до нового Верховного суду і вимагає від президента Петра Порошенка не призначати їх та ініціювати зміни до відповідної процедури.

Як зазначається, Громадська рада доброчесності навела у своїх висновках переконливі факти недоброчесної поведінки кандидатів.

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

29 вересня Вища рада правосуддя внесла президенту України подання про призначення 111 суддів оновленого Верховного суду зі 120 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня в ГРД заявили, що 25 із 30 недоброчесних кандидатів можуть стати суддями оновленого Верховного суду.