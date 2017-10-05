Порошенко вніс до ВР доопрацьований законопроект щодо продовження особливого статусу ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці лідер фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак заявив, що вони готові підтримати даний законопроект лише при умові, якщо буде чітко вказано про виведення російських військ і техніки з території України.

Як відомо без цієї фракції в парламенті неможливо було б знайти 226 голосів на підтримку даного законопроекту, тому після консультації між фракціями коаліції БПП і «Народного Фронту» був внесений доопрацьований текст законопроекту. В ньому передбачена додаткова умова, що закон про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, яким продовжується ще на рік особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набуде чинності виключно «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 названого Закону, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України».

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Згідно з повідомленням на сайті парламенту, доопрацьований документ було внесено і передано на розгляд комітету з нацбезпеки 5 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Сьогодні Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав президентський законопроект № 7163, але доручив підготувати поправки.

У той же час, комітет рекомендував парламенту відправити законопроект №7164 на доопрацювання президенту.

У свою чергу, Верховна Рада включила до порядку денного як президентські законопроекти щодо Донбасу так і альтернативні до них.