Нардепи назвали неприпустимим приховане узаконення Мінських угод

Президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачає приховану легітимізацію Мінських домовленостей. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Ми вважаємо неприпустимим, коли Мінські угоди, попри волю парламенту, не виносять на ратифікацію, а прописують одразу українською правовою нормою в рамках чинного законодавства», – зазначив він.

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Нардеп підкреслив, що Мінські домовленості суперечать міжнародним договорам і Конституції України та свідчать про наміри вищого керівництва країни узурпувати владу.

Зокрема, взяті від імені України зобов'язання надати особливий статус тимчасово окупованим територіям відносяться до питань конституційного устрою, право на зміну якого належить виключно народові.

Крім того, у президентському законопроекті не передбачені положення, які б забороняли торгівлю з терористами у будь-який спосіб. Також у документі ніяк не згадується Автономна Республіка Крим, що практично узаконює окупацію півострова Росією. Фактично Україна відмовляється від Криму та бере на себе виконання соціально-економічних зобов'язань лише щодо громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, не враховуючи жителів АРК.

Водночас Тарас Батенко наголосив, що законопроект нівелює статус українського парламенту, адже забирає в нього право визначати межі окупованих територій, передаючи цю функцію Міністерству оборони.

Зі свого боку, народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій акцентував увагу на тому, що узаконення Мінських домовленостей – це шлях до капітуляції України.

За словами нардепа, документ передбачає легалізацію бойовиків та надання особливих гарантій підписантам Мінських угод, зокрема терористам Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому.

«Партія УКРОП вимагає, щоб ці пункти були вилучені з відповідного законопроекту», – підкреслив Віталій Купрій.

Також він зауважив, що на законодавчому рівні необхідно заборонити торгівлю з окупантами і припинити «підживлювати» терористів.