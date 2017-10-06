Глава ОБСЄ привітав продовження особливого порядку самоврядування на Донбасі

Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц вітає рішення українського парламенту щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це дипломат повідомив у Twitter.

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"Важливий крок у правильному напрямку на шляху подальшого виконання Мінських угод", - заявив Курц. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений у 2014 році і термін дії якого спливає 18 жовтня.