Балога розказав про свою роль на Банковій

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що команда Секретаріату за час його керівництва не припустилася жодних помилок, які могли б нашкодити суспільству і державі.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА "Новости".

"Що стосується рішень, за які може бути соромно... Скажу так: команда секретаріату в період моєї роботи в ній не зробила нічого, що нашкодило б суспільству і державі. Це стосується також і відносин Банкової з урядом", - сказав В.БАЛОГА. При цьому він висловив думку, що "кожного разу, коли Президент зупиняв або відміняв постанови Кабміну, на його адресу піднімалася хвиля звинувачень в протидії. Але ми виходили з національних інтересів, тоді як уряд нерідко керувався логікою і завданнями іншого порядку".

За словами В.БАЛОГИ, такий самий підхід застосовується і до ухвалених парламентом законів. "...якщо Верховна Рада стає інструментом лобістських угруповань і намагається узаконити корупційні схеми - глава держави ветує такі рішення. Жодних винятків і подвійних стандартів", - наголосив він

Водночас, відповідаючи на одне з питань, що стосується його ролі в Секретаріаті Президента, В.БАЛОГА сказав: "Моя роль на Банковій – винятково менеджерська. Секретаріат в цілому - це адміністратор конституційних повноважень Президента. Напевно, керівника секретаріату можна назвати головним адміністратором, хоча тут справа не у визначеннях. Секретаріат «заточений» на те, щоб глава держави виконував свої функції ефективно".

При цьому В.БАЛОГА визнав, що після призначення на цю посаду йому довелося змінити "без малого всіх керівників служб - саме через необхідність дати Банковій новий імпульс дії". "До мого приходу секретаріат умів добре справлятися з риторикою, а ось з конкретикою при виконанні рішень було не дуже...", - сказав В.БАЛОГА.

Він також зазначив, що, одержавши у вересні 2006 року запрошення Президента (очолити Секретаріат Президента - УНІАН), не розглядав його з погляду персональної кар`єри. "Мені це було неважливо. Та й успіх вимірюється не величиною крісла і якістю його оббивки. Важливо, перш за все, відповідність зробленого апаратом секретаріату інтересам суспільства і держави, і лише потім можна говорити про коефіцієнт моєї особистої участі в досягнутому результаті", - пояснив В.БАЛОГА.