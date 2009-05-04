Балога розказав про свою роль на Банковій
"Успіх вимірюється не величиною крісла"
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що команда Секретаріату за час його керівництва не припустилася жодних помилок, які могли б нашкодити суспільству і державі.
Про це він заявив в інтерв`ю РІА "Новости".
"Що стосується рішень, за які може бути соромно... Скажу так: команда секретаріату в період моєї роботи в ній не зробила нічого, що нашкодило б суспільству і державі. Це стосується також і відносин Банкової з урядом", - сказав В.БАЛОГА. При цьому він висловив думку, що "кожного разу, коли Президент зупиняв або відміняв постанови Кабміну, на його адресу піднімалася хвиля звинувачень в протидії. Але ми виходили з національних інтересів, тоді як уряд нерідко керувався логікою і завданнями іншого порядку".
За словами В.БАЛОГИ, такий самий підхід застосовується і до ухвалених парламентом законів. "...якщо Верховна Рада стає інструментом лобістських угруповань і намагається узаконити корупційні схеми - глава держави ветує такі рішення. Жодних винятків і подвійних стандартів", - наголосив він
Водночас, відповідаючи на одне з питань, що стосується його ролі в Секретаріаті Президента, В.БАЛОГА сказав: "Моя роль на Банковій – винятково менеджерська. Секретаріат в цілому - це адміністратор конституційних повноважень Президента. Напевно, керівника секретаріату можна назвати головним адміністратором, хоча тут справа не у визначеннях. Секретаріат «заточений» на те, щоб глава держави виконував свої функції ефективно".
При цьому В.БАЛОГА визнав, що після призначення на цю посаду йому довелося змінити "без малого всіх керівників служб - саме через необхідність дати Банковій новий імпульс дії". "До мого приходу секретаріат умів добре справлятися з риторикою, а ось з конкретикою при виконанні рішень було не дуже...", - сказав В.БАЛОГА.
Він також зазначив, що, одержавши у вересні 2006 року запрошення Президента (очолити Секретаріат Президента - УНІАН), не розглядав його з погляду персональної кар`єри. "Мені це було неважливо. Та й успіх вимірюється не величиною крісла і якістю його оббивки. Важливо, перш за все, відповідність зробленого апаратом секретаріату інтересам суспільства і держави, і лише потім можна говорити про коефіцієнт моєї особистої участі в досягнутому результаті", - пояснив В.БАЛОГА.