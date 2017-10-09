Росія має виконати проміжне рішення суду ООН щодо Криму - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія має виконати тимчасові заходи, запроваджені в квітні 2017 року рішенням Міжнародного суду ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні в Києві.

«Росія має відновити повагу до міжнародного права, виконати положення резолюції Генеральної асамблеї ООН №71/205 від 19 грудня 2016 року, а також, дуже важливо, тимчасові заходи, запроваджені в квітні 2017 року рішенням Міжнародного суду ООН», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія має утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

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Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

В червні у доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини у період 16 лютого – 15 травня 2017 року йшлося, що РФ у зв’язку з проміжним рішенням Міжнародного суду у Гаазі має утриматись від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою в окупованому Криму.