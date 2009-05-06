Бунтівники мали повести танки на Тбілісі?

Організатори заколоту на військовій базі в Мухровані збиралися повести танки на Тбілісі, де мітингує опозиція, заявив командир окремого танкового батальйону, віце-полковник Мамука Горгишвілі, відеозапис з зізнаннями якого розповсюдило МВС Грузії у вівторок увечері.

За даними грузинського ТБ, в розташуванні частини в Мухровані були 24 танки, повідомляють РІА новості. "Зранку у вівторок до мене в батальйон, розташований на базі в Мухровані, прийшов командир бойового батальйону поліції Леван Амерідзе. Після розмови з ним я оголосив тривогу і перевів батальйон в стан підвищеної боєготовності", - наводить агентство "Новості-Грузія" слова Горгишвілі. За його словами, потім в частину прибув колишній командир батальйону Національної гвардії Коба Отанадзе з кількома людьми. "Ми увійшли до кабінету, де Отанадзе сказав мені, що я повинен зі своїм батальйоном і військовою технікою вийти з частини і піти на Тбілісі. Я запитав, чому ми повинні піти на Тбілісі і з якою метою. На що Отанадзе мені відповів, що люди чекають появи бойової техніки і її також чекає опозиція, і що потім слідуватимуть народні заворушення", - повідомив командир батальйону. "Отанадзе також мені сказав, що йдеться про велику суму, яку я отримаю після виконання завдання", - сказав Горгишвілі перед відеокамерою.

Військові оголосили у вівторок про непокору властям Грузії, зажадавши діалогу керівництва країни з опозицією. МВС Грузії заявило про запобігання збройному перевороту, а президент Михайло Саакашвілі особисто взяв участь в переговорах з бунтівниками, більшість з яких затримали.