Ющенко каже, що у нього з Тимошенко - конфлікт ідеологій

“Те, що наразі відбувається, не є особистим протистоянням. Це конфлікт двох ідеологій”, - заявив Президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю виданню Corriere della Sera, коментуючи наявні проблеми у його відносинах із прем’єр-міністром. Текст інтерв’ю оприлюднила прес-служба Президента. “Є група людей, яка має бажання повернути Україну до минулого, - пояснив Президент. - Ця група активно співпрацює з комуністами, без яких їй ніколи не вдалось би проштовхнути ті закони, які були прийняті протягом останнього періоду. Вони не просто ведуть певну політику, а прагнуть поділити Україну. Відбулась справжня узурпація влади”.

У інтерв’ю El Mundo Президент висловив іншу претензію до Юлії Тимошенко, але висновок зробив той самий : “У вересні Тимошенко окремо з Партією регіонів Віктора Януковича підтримала проект щодо змін до Конституції і запровадження виборів Президента парламентом. Таким чином Янукович отримав би гарантії бути вічним президентом, в той час як Тимошенко прагнула стати вічним прем`єр-міністром. Як Президент, яким чином я міг відреагувати на це? Я сказав, що такий крок не мав нічого спільного з демократичним розвитком, а був узурпацією. На жаль, коаліція розпалася у 2008 році з огляду на цю позицію”.