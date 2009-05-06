У ПР побачили, що Тимошенко встановила диктатуру

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що в Україні встановлено інформаційну диктатуру лідера БЮТ, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це народний депутат заявив в інтерв`ю УНІАН.

"Для того, щоб виробити дієві заходи з подолання кризи, необхідна достовірна економічна інформація. Точна й оперативна економічна статистика дозволять владі й бізнесу ухвалювати швидкі та ефективні рішення. Тому чесна й об`єктивна оцінка стану економіки країни – це перший крок до подолання кризи", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН, зазначивши, що "на жаль, уряд ТИМОШЕНКО демонструє безвідповідальність, несистемність і повну закритість у діях і рішеннях".

Народний депутат констатує, що до сьогоднішнього дня відсутня затверджена антикризова програма. На його думку, незважаючи на провал із виконанням держбюджету, Кабінет міністрів наполегливо не бажає коригувати й переглядати фінансовий план держави на 2009 рік.

"Практичні антикризові заходи підміняються відвертим окозамилюванням і засекреченням інформації. Бізнес, інвестори й суспільство шоковані тим, що прем`єр-міністр заборонила міністерствам і відомствам без особистого узгодження з нею оприлюднювати будь-яку статистичну інформацію", - заявив С.ЛЬОВОЧКІН, додавши, що вперше за 18 років незалежності правду перетворено на державну таємницю.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, "йде п`ятий місяць року, але ніхто в країні не володіє відкритою інформацією про реальну динаміку ВВП". Народний депутат зазначив, що приховуються дані про виконання прибуткової частини державного бюджету, про залишки коштів на єдиному казначейському рахунку, про реальний рівень безробіття, про реальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати.

"Сам факт того, що влада приховує істинну соціально-економічну ситуацію в країні – красномовне свідоцтво провалу, непрофесіоналізму й неадекватності діяльності уряду. Як результат, уряд підриває довіру до української держави з боку громадян і міжнародних партнерів", - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, "діяльність нинішнього Кабінету міністрів вже давно звелася до ручного режиму управління економікою, кулуарних політичних інтриг, пропагандистських трюків і спроб реприватизації власності".

"Замість чесного інформування про стан справ у національній економіці, уряд бадьоро рапортує про "успіхи"», обмежуючись лише уривчастими даними й незв`язними коментарями. Таким чином приховуючи економічну інформацію, уряд дезорієнтує бізнес, інвесторів і суспільство. Фактично, суспільство й національний бізнес змушують "рухатися наосліп", - заявив С.ЛЬОВОЧКІН, додавши, що "в демократичній Україні уряд ТИМОШЕНКО, прикриваючись безсилою й безвідповідальною коаліцією в парламенті, намагається встановити монополію на істину й позбавити громадян права на об`єктивну інформацію".

"По суті, інформаційну диктатуру в країні вже встановлено. Україна – на порозі економічного провалу й політичного банкрутства. Вже зрозуміло, що закликати цю владу до відповідальності марно. Падаючий рейтинг довіри не утримати за рахунок гламурної реклами й наведення статистичного блиску. Неможливо створити ілюзію захищеності в мільйонів українців, які втратили роботу й не мають коштів для існування. Безглуздо малювати красиві перспективи перед бізнесом, що стоїть на порозі банкрутства.

Країна вимагає змін. Нинішня влада повинна піти у відставку, і якнайскоріше. Оцінку діяльності влади й тому, що відбувається в країні, має дати суспільство на дострокових виборах", - резюмував С.ЛЬОВОЧКІН.