У ПР не хочуть карати Луценка лише на підставі пліток

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Святослав ПІСКУН вважає, що генеральний прокурор України повинен звернутися до німецьких правоохоронних органів для отримання офіційного роз’яснення стосовно інциденту, що стався з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ у Німеччині.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві С.ПІСКУНА.

“Перш за все, я на місці генерального прокурора України звернувся б до Генеральної прокуратури Німеччини, щоб вони дали роз’яснення стосовно інциденту, що стався, і вже на цьому офіційному роз’ясненні тоді треба побудувати систему або виправдання ЛУЦЕНКА, або внести відповідне подання у Верховну Раду і в Кабінет міністрів про вирішення подальшої долі нинішнього очільника МВС”, - вважає С.ПІСКУН.

Водночас, депутат наголосив, що “плітками користуватися в даному випадку не можна”.

Говорячи про припущення, що, можливо, німецькі правоохоронці із міркувань корпоративної солідарності “прикривали” українського колегу, С.ПІСКУН зазначив: “Подібне припущення я категорично відкидаю. Я працював з генеральним прокурором Німеччини і по справі ДІДЕНКА, і по справі ЖЕРДИЦЬКОГО, і я знаю точно, як вони працюють. Якщо точно був інцидент, вони “прикривати” не будуть”.

“Німецька хвиля” з посиланням на газету “Bild” опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО у понеділок провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали після сутички з правоохоронцями.

Водночас у МВС заперечили інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні та доручив першому заступнику міністра закордонних справ Володимиру ХАНДОГІЮ запросити офіційну інформацію з цього приводу у Посольства ФРН в Україні.