Тимошенко відмінила візит до Праги і вилітає у Дніпропетровськ

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмінила візит до Праги на саміт ініціативи “Східне партнерство” у зв’язку із трагедією у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єра Марина СОРОКА.

“У зв’язку із трагедією у Дніпропетровську прем’єр змінила плани. Вона не летить на саміт до Праги, а терміново вилітає у Дніпропетровськ”, - сказала М.СОРОКА.

За її словами, сьогодні вночі у житловому будинку в приміщенні ігрових автоматів в результаті пожежі загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

М.СОРОКА також повідомила, що сьогодні вночі за розпорядженням першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА у зв’язку з трагедією створено урядову комісію на чолі з міністром з питань надзвичайних ситуацій Володимиром ШАНДРОЮ. “Комісія на чолі з міністром вже вилетіла на місце трагедії”, - уточнила прес-cекретар прем’єра.