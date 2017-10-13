Російські силовики показали викрадених українських прикордонників під час допиту (відео)

Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня дійсно тримають спецслужби РФ.

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Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднив російський телеканал. Затриманим вже пред'явлені звинувачення.

"Затриманим 3 жовтня 2017 за порушення кордону з Україною в РФ військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (незаконне перетинання Державної кордону Російської Федерації) пред'явлено звинувачення", – інформує сайт ФСБ Росії.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області. У той же час у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. Прокуратура Сумської області почала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ.