Адвокат зібрав докази невинуватості арештованого в Італії нацгвардійця Марківа – МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, під час зустрічі з італійським адвокатом нацгвардійця Віталія Марківа, якого поліція Італії заарештувала за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі у Слов'янську у 2014 році, Раффаело делла Валле, заявив що зібрані докази підтверджують необґрунтованість обвинувачення.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

«МВС готове до плідної співпраці зі слідством. І ми не залишимо нашого солдата», - сказав Аваков.

За словами міністра, адвокат військовослужбовця НГУ Віталія Марківа під час візиту до України зібрав переконливі свідчення невинуватості підзахисного.

Також Аваков привітав зусилля сторони захисту та нинішній приїзд адвоката делла Валле в Україну з метою збору додаткових свідчень. На думку очільника МВС, вони можуть стати корисними під час судового розгляду справи, аби довести непричетність Марківа до трагічної події.

У свою чергу, делла Валле повідомив, що особисто відвідав місце події у Слов'янську, де йому показали, де саме розташовувалися позиції батальйону НГУ їм. Кульчицького на горі Карачун, а також місце, де загинули журналісти. Адвокат також зумів зібрати цінні свідчення військовослужбовців НГУ, які на той час перебували на позиціях разом з Марківим.

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"Я від самого початку був певен у тому, що Віталій не винен, а тепер, повертаючись до Мілана, я ще більше переконаний, що нам вдасться спростувати необґрунтовані звинувачення проти мого підзахисного" - заявив адвокат.

Він також висловив упевненість, що зібрана під час цієї подорожі і належним чином задокументована ним доказова база, буде долучена до інших показів у рамках попереднього розслідування, яке добігає кінця і невдовзі розпочнеться судове слухання справи.

"Я переконаний, що Віталій невдовзі буде на свободі і зможе повернутися в Україну», - наголосив адвокат.

Аваков зауважив, що зібрані адвокатом докази підтверджують необґрунтованість обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у 24 травня 2014 року.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook 18 липня повідомив, що Марків свідчив на суді в рамках попереднього допиту.

"17 липня 2017 року італійський суд в місті Павіа провів попередній допит затриманого громадянина України Віталія Марківа. Суд не розглядав справу по суті, а отже, відповідно до регламенту, консул України не був присутній у судовій залі. Цього ж дня консул провів зустріч з Марківим та його адвокатом. У ході зустрічі було уточнено деякі аспекти лінії захисту В.Марківа", - заявив директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.