Журналіст Скрипін розповів свою версію "*уй-скандалу" з Wizz Air

За словами українського журналіста Романа Скрипіна, його конфлікт із Wizz Air почався, коли з них нібито почали вимагати доплатити за місця, на які посадили.

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"Нас не пересаджували. Одразу, як ми зайшли у літак, стюардеса Галина запропонувала сісти на ці місця. Нічого іншого зазначено не було. І про доплату теж. Катавасія з доплатою почалася, коли до нас прийшла Оля Галабала поговорити", - пише на своїй сторінці у Facebook журналіст.

За його словами, стюардесі повідомили, що це не триватиме увесь політ. Але Галина, як стверджує Скрипін, почала вимагати або гроші, або пересадку.

"Врешті-решт вона посадила мене під час посадки в Жулянах взагалі не на моє куплене місце, а інше. Піднявши на ноги неповносправну літню жінку на милицях. Це такий був цинізм вищого ґатунку", - йдеться у повідомленні журналіста.

Як повідомлялося, журналіст Роман Скрипін спровокував скандал на борту рейсу Гамбург - Київ компанії Wizz Air. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що стюардеса відмовилася обслуговувати його українською. Після чого він послав бортпровідницю на*уй.

У компанії стверджували, що пасажир використав нецензурну лексику й вдався до ще більш агресивної поведінки, зайнявши одне з місць підвищеної комфортності й відмовившись заплатити за нього належний додатковий збір.

Згодом журналіст звинуватив авіакомпанію у брехні й стверджував, що стюардеса була українкою.

13 жовтня він опублікував відео з літака: