Держприкордонслужба веде діалог зі спецслужбами РФ для з'ясування обставин затримання українських прикордонників - Слободян

Державна прикордонна служба України намагається активізувати діалог з російською стороною, щоб отримати вичерпну інформацію про затримання прикордонників, яких звинувачують у незаконному перетині кордону Російської Федерації. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян.

"Один з листів, який ми нещодавно отримали від росіян, свідчить про те, що вони ніби готові до діалогу, натякнули на дзеркальні заходи з нашого боку. Може, дійсно, будуть намагатися ініціювати обмін наших військовослужбовців на двох російських прикордонників, яких ми затримали на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом кілька місяців тому", - сказав він.

На думку Слободяна, повернути українських прикордонників на Батьківщину буде непросто, на це піде деякий час.

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Як повідомляв УНІАН, у Держприкордонслужбі України заявили про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону у Сумській області. Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення прикордонників.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у незаконному перетині кордону. "Затриманим 3 жовтня за порушення кордону військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної за статтею "Незаконне перетинання державного кордону РФ" справи пред'явлено звинувачення», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.