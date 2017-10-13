Порошенко: Україна стане успішною після звільнення територій від окупантів і проведення реформ

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна стане успішною після звільнення ряду територій від окупантів, проведення реформ і повернення до родини європейських народів.

Читайте такожПорошенко підписав скандальний закон про освіту в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час вручення державних нагород військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань з нагоди Дня захисника України сьогодні в Києві.

«Перед тим, як передати її дітям, як передати онукам, я не маю жодного сумніву, ми зробимо Україну ще ліпшою, успішною країною успішних людей. Для цього нам треба звільнити українську землю від окупантів, провести реформи, забезпечити єдність нації, повернути Україну в єдину родину європейських народів», - заявив президент.

За словами Порошенка, перші кроки до цього процесу вже зроблені – це і Угода про асоціацію з Євросоюзом, і безвіз. «Гарантом незалежності України є українська армія, є українські Збройні сили, є українські захисники», - додав президент.