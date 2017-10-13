В Угорщині під посольством України пройшла акція "Самовизначення для Закарпаття" (фото)

21:26, 13 жовтня 2017
Політика
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Посол повідомила, що на одному з учасників акції футболка з написом: "Закарпаття по закону належить Угорщині. Самовизначення для всіх пригнічених націй, примушених жити в Україні".

Українське МЗС направило ноту протесту до МЗС Угорщини / Facebook Nepop Liuba

У Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття", протест проти якої висловило МЗС України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Акція під Посольством України в Будапешті, протест проти якої висловило МЗС України, адже організатори з самого початку заявили, що вони виступають за: «самовизначення Закарпаття і свободу русинським, польським, болгарським, румунським, вірменським національним громадам, які проживають на території нинішньої України», виражають протест проти «варварства путчистів, які захопили в полон Україну і разом з нею угорських національних братів", - повідомила посол.

Вона зазначила, що у відповідь на протест України угорська сторона повідомила про право на мирне зібрання та висловлення протестів, під час яких учасники вільно висловлюють свої думки, та про право на донесення спільно сформульованої позиції.

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"Переконана, що використання цих прав не виправдовує напису на спині учасника акції: "Закарпаття по закону належить Угорщині. Самовизначення для всіх пригнічених націй, примушених жити в Україні"... І для повноти картинки – офіційний прапор каталонської автономії", - зазначила посол.

Фото з мітинга / Facebook Nepop Liuba

Як повідомляв УНІАН , українське МЗС направило ноту протесту до МЗС Угорщини з вимогою заборонити заплановану акцію "Самовизначення для Закарпаття".

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