Україна не запросила Росію на засідання ПАЧЕС - депутат Держдуми

Росія не отримала запрошення на Генасамблею Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка відбудеться в кінці 2017 року в Києві. Це сталося вперше за 25-річну історію ПАЧЕС, повідомив ТАСС глава делегації РФ в асамблеї, депутат Держдуми Михайло Ємельянов.

"В кінці року відбудеться Генасамблея ПАЧЕС у Києві. Стався абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання. Такого не було ніколи", - сказав він.

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Глава делегації РФ зазначив, що "ПАЧЕС - досить складна організація, там є країни, у яких є двосторонні конфлікти, але ніколи ще не було, щоб країна, у якої гострий конфлікт з іншою стороною, не запрошувала делегацію на засідання".

"Ми звернули увагу сербських колег на цей факт й попросили підтримки, щоб захищати інтереси Росії [у ПАЧЕС] у той час, поки нас немає", - продовжив російський парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація в Парламентській Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва відмовилася від участі в 47-ій Генеральній Асамблеї ПАЧЕС, яка пройшла 28-30 червня 2016 року в Москві.