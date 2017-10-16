Лавров звинуватив Україну у "нападі" на Донбас

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна «напала» на Донбас, і звинуватив Францію і Німеччину в нездатності домовлятися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Сочі.

За його словами, виконання Мінських угод гальмується через «нездатність або небажання української влади» виконувати свою частину політичних реформ і «надати гарантії безпеки населенню Донбасу».

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Він заявляє, що жителі Донбасу «опинилися в нинішній ситуації, тому що відмовилися підтримати антиконституційний державний переворот».

«Ця частина Донбасу не нападала на решту території України. На них напали. Напали, оголосивши їх терористами. Так не буває, вони ж не хотіли нічого крім того, щоб їх не чіпали. Вони сказали: «ми ваш переворот не визнаємо, дайте нам розібратися що і як». Їм досі намагаються висувати звинувачення в тероризмі і судити їх збираються», - зазначив Лавров.

При цьому він вважає, що «для всіх учасників цих подій має бути амністія, має бути особливий статус цих територій, закріплений у Конституції, та мають бути вибори».

«Саботують. Це знову ж таки питання здатності домовлятися, в тому числі здатності домовлятися Німеччини і Франції, які підписалися разом з нами під Мінським комплексом заходів», - додав Лавров.