Захоплений "вертолітний майданчик" Януковича перебуває у власності держави - Сарган

«Вертолітний майданчик» екс-президента Віктора Януковича, який зайняли і вимагають націоналізувати представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор", перебуває у власності держави.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook.

"До уваги тих, хто захопив вертолітний майданчик на Парковій. Цей об'єкт – у власності держави! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася у судах!" - зазначила вона.

Сарган нагадала, що 3 серпня Апеляційним судом Києва прийнято рішення про накладення арешту та заборони на користування, розпорядження та відчуження земельними ділянками площею понад 2 га та розташованими на цих ділянках понад 5 об’єктами нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, власником яких є ТОВ «Амадеус Ко».

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Відповідно до ст. 100 КПК України, судом визначено порядок зберігання вказаного майна шляхом передачі його для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання вказаного майна у належному стані та оперативного управління – державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356,ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження ухвалою суду від 4 липня 2014 року накладено арешт на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Паркова дорога.

Також рішенням суду накладено арешт на майно, а саме заборонено вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «Амадеус Ко», що належать його співзасновникам Хом’яку О.В. та Файнроуд Бізнес ПОВ шляхом заборони їх відчуження, а також заборонено державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни, пов’язані зі зміною засновників ТОВ «Амадеус Ко», зміни в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Амадеус Ко».

За результатами розслідування колишньому Київському міському голові Леоніду Черновецькому в порядку, передбаченому КПК, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор" зайняли і вимагають націоналізувати так званий "вертолітний майданчик" екс-президента Януковича в Києві.

Крім того, націоналісти стверджують, що будівля продовжує приносити доходи людям з оточення Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації, оцінки всього комплексу тощо.