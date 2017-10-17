У "Відродженні" закликали парламент не голосувати за медичну реформу
У партії вважають, що влада надзвичайно поспішає у питанні голосування за медичну реформу.
Депутатська група «Партія «Відродження» звернулась до всіх парламентських фракцій та депутатських груп із закликом не голосувати за урядову медичну реформу. Про це під час засідання Погоджувальної ради у вівторок заявив керівник депутатської групи, народний депутат Віктор Бондар, передає прес-служба партії.
За його словами, влада надзвичайно поспішає у питанні голосування за медичну реформу. В той же час ані урядовці, ані міністр не розуміють справжніх її наслідків.
«Головне завдання Міністерства охорони здоров’я – це охорона здоров’я, а не знищення української нації. Міністр, яка сьогодні виконує обов’язки, тільки робить вигляд, що переймається долею України та здоров’ям українців. Насправді це її турбує не більше, ніж питання, наприклад, розвитку вугільної галузі в одній з Африканських країн. Наша депутатська група не голосувала за медичну реформу у першому читанні, і зараз ми хочемо звернутись до колег по парламенту: голосувати за цю псевдо реформу – це катастрофа для українців», – наголосив Віктор Бондар.
Він додав, що у більшості країн світу система охорони здоров’я побудована за принципом медичного страхування. Медреформа Кабміну таких пропозицій на містить, натомість нею пропонується створити новий корупційний орган.
«Ми запитуємо: для чого створювати Національну службу здоров’я? А відповідь єдина – для того, аби пропустити через «своїх» людей і витратити на закупівлю ліків колосальні мільярдні потоки. Більш того, під егіду Національної служби здоров’я є бажання «загнати» всі районні, міські, обласні лікарні та змусити їх їздити до Києва з протягнутою рукою за коштами на фінансування своїх медичних закладів. Це корупційна система, яка заново будується під егідою псевдореформаторів. Тому, звертаємось до вас, шановні колеги: якщо у когось ще є совість, і хто дійсно думає про здоров’я нації – потрібно зупинитися та не робити дурні кроки, які нам пропонує Уряд», – додав керівник депутатської групи «Партія «Відродження».