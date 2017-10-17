Нардеп заявив про можливий штурм Верховної Ради
Нардеп вважає, що таким чином планується "завести до сесійного залу Міхо Саакашвілі".
Наредп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив про імовірний штурм Верховної Ради України. Про це він написав у Facebook.
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«Кажуть готується штурм ВРУ метою якою є завести до сесійного залу Міхо Саакашвілі», - написав він.
Як повідомляв УНІАН раніше, з ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.