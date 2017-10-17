Нардеп заявив про можливий штурм Верховної Ради

Наредп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив про імовірний штурм Верховної Ради України. Про це він написав у Facebook.

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«Кажуть готується штурм ВРУ метою якою є завести до сесійного залу Міхо Саакашвілі», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, з ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.