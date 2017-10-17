НАБУ створить окремий підрозділ щодо корупції в Міноборони

В Національному антикорупційному бюро України буде створено спеціальний підрозділ, детективи якого розслідуватимуть факти корупції у Міністерстві оборони.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Брюсселі журналістам повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Він зазначив, що, окрім справи щодо корупційних схем в оборонному відомстві за участю заступника міністра та інших високопосадовців, по "Міноборони у нас вже є інші справи". "Ми зараз завершили комплектування підрозділу детективів, і у нас буде окремий сектор, який буде займатися саме Міноборони. Це величезний бюджет, найбільший бюджет в державі, і тому без нашої уваги там не обійдеться", - сказав він.

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Ситник зауважив, що справа щодо корупційних схем в Міноборони розслідувалася тривалий час. "Прокуратура повністю погодилася з усіма доводами детективів, погодила підозри, і зараз ми маємо цей результат", - зазначив він.