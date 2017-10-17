У Росії назвали "неприйнятною" повноцінну миротворчу операцію на Донбасі

Повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з точки зору Мінських угод.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич у ефірі каналу «Росія-24».

«Це не миротворці (ООН). Це місія щодо забезпечення безпеки, захисту спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона разом з цілою низкою держав-учасниць західного табору ведуть мову про повноцінну миротворчу операцію, що, звичайно, абсолютно неприйнятно з точки зору мінських угод і з точки зору функціонування самої спецмоніторингової місії ОБСЄ і мандата, якої було виписано державами-учасницями», - сказав Лукашевич.

При цьому він наголосив, що про розміщення миротворчої місії на кордоні України з РФ «взагалі не йдеться».

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«Ми ведемо розмову про те, що головні події, головні загрози існують уздовж усієї лінії зіткнення. Чи згодні були з додатковими пропозиціями про те, що якщо буде потрібно підключення оонівських фахівців, то можна буде робити це по обидва боки лінії зіткнення. Але це все теоретизування і поки що практичної роботи в Нью-Йорку з усіх ключових ініціатив не ведеться. У Відні, природно, взято велику паузу, вся розв'язка має відбутися в РБ ООН, яка єдина має повноваження розглядати направлення тих чи інших місій - миротворчих і захисних», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпеки і політичної присутності ООН на Донбасі.