Литвин про кредит МВФ: треба дати сильно по руках, щоб менше крали
Спікер бачить загрози
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає за чітке визначення напрямків використання коштів другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.
Голова ВР зауважив, що виділення другого траншу викличе певне загострення у владному середовищі, оскільки «як тільки у нас з’являються кошти, одразу багато бажаючих їх ділити».
За словами В.ЛИТВИНА, частина коштів піде на покриття дефіциту державного бюджету, а друга частина - на погашення боргів.
«Тому нам потрібно дуже добре думати, як не збільшити державний борг країни і як знайти внутрішні резерви. Рецепт тільки один – потрібно дати дуже сильно по руках, щоб менше крали», - сказав В.ЛИТВИН.
За словами В.ЛИТВИНА, якщо й надалі це буде продовжуватись, як сьогодні, «вся влада перетвориться в організоване злочинне угруповання, яке буде займатися тільки тим, що буде тащити з держави».
Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.
Кошти кредиту планувалось надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.
У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.
МВФ за підсумками першого перегляду програми співпраці з Україною наприкінці квітня цього року ухвалив рішення збільшити другий транш з 1,25 млрд. SDR до 1,9 SDR (2,8 млрд. дол.), причому погодився на те, щоб половина суми пішла на покриття дефіциту Держбюджету України.
8 травня фонд схвалив виділення Україні 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту "stand by".