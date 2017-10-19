Рада почала розгляд законопроектів про скасування депутатської недоторканності (відео)

Верховна Рада почала розгляд двох законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності. Зазначається, що потім документи планується направити на висновок КСУ.

Як повідомляв УНІАН, один законопроект внесений президентом Петром Порошенком, «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (реєстраційний №7203).

Також розглядатиметься депутатський законопроект з аналогічною назвою, який був внесений ще в липні 2017 року за реєстраційним номером 6773. Різниця між цими законопроектами полягає в тому, що президентським передбачається увести в дію закон про скасування депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року, а депутатським - одразу після набрання ним чинності.

Читайте такожПротест під Радою: активісти прибирають і чекають голосування в парламенті

Відповідно до процедури для ухвалення змін до Конституції, спочатку законопроект відправляється на висновок Конституційного суду України. Після його висновку він розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226-ма голосами. А остаточне ухвалення може бути не раніше, ніж на наступній черговій сесії і має ухвалюватися мінімум 300-ми голосами.

Як повідомляв УНІАН раніше, 18 жовтня комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту відправити на розгляд Конституційного суду кожен із двох законопроектів про внесення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності. На засіданні комітету розглядалося 2 законопроекти, один з яких був внесений за реєстраційним номером 6773 ще 19 липня 2017 року групою народних депутатів, а інший, з реєстраційним номером 7203, був вчора внесений президентом України.

Обидва законопроекти пропонують вилучити норму статті 80 Конституції України, відповідно до якої “народні депутати України не можуть бути без згоди ВРУ притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані”.