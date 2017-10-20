Люди відчують зміни в українській медицині через кілька років - Гройсман

Унаслідок впровадження медичної реформи українці отримають якісні послуги з охорони здоров’я та житимуть довше, ніж тепер. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі ТСН.

«Ми запізнилися рівно на 26 років для того, щоб розпочати формування якісної системи охорони здоров’я. По всій країні є недосконала система, 97% людей платять за медицину і отримують достатньо низьку якість, а лікарі вимушені знаходити сторонній заробіток. Це неприйнятна ситуація, і закон, який ми прийняли, дає можливість змінити систему фінансування. Тепер фінансувати ми будемо не стіни лікарень і не порожні койко-місця. Ми будемо фінансувати конкретну медичну послугу. Людина хотіла зробити МРТ, їй потрібно 800 гривень – вона піде зробить МРТ, і держава за це МРТ заплатить. Це ефективна оплата всіх послуг, які необхідні і на первинному, і на вторинному рівні. Тобто ми підвищимо ефективність використання коштів, і направимо ці кошти в життя і здоров’я людей. Більше того, ці кошти будуть там, де людина сама обирає заклад, і цей заклад має відповідати якісним критеріям», - заявив він.

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На думку прем’єра, для досягнення результату потрібна тривала і важка праця. «Я абсолютний реаліст: настільки охорона здоров’я запущена, що нам потрібно буде декілька років серйозної важкої праці. І я готовий брати на себе відповідальність, об’єднувати людей, буде зараз створена робоча группа щодо впровадження цієї реформи. Вона буде інклюзивна, і ми будемо дуже виважено і серйозно впроваджувати ці зміни. Ми маємо отримати якісну послугу для українських громадян, і лікарні мають перетворюватися на такі, в яких є витратні матеріали, нормальне обладнання, в яких є нормальне відношення до людей», - наголосив керівник уряду.

Гройсман вважає, що відчути перші успіхи медичної реформи українці зможуть через кілька років. «Я думаю, що фундаментально через декілька років ми зможемо побачити перші успіхи. Але це не означає, що ми будемо чекати два роки. Ми вже зараз запустили безкоштовні ліки для українських громадян – 6,7 мільйонів рецептів уже виписано на сьогоднішній день безкоштовних ліків! Ми побудуємо в цьому році 13 нових кардіоцентрів, в кого є проблеми з серцем – вже буде це вирішуватися. Ми завершуємо в цьому році «Охматдит». Ми будемо розширювати перелік безкоштовних ліків. Тобто ми з часом будемо показувати, що насправді ситуація змінюється», - каже він.

На підтримку сказаного керівник Кабміну нагадав, що його попередні ініціативи – децентралізацію, пенсійну та освітню реформи – також критикували та боялися. Однак попри прогнози скептиків, ніякої біди не сталося. «Розповсюджують жахи ті, кого все влаштовує в охороні здоров’я та державі. Я коли чую, як деякі політики починають говорити, що все пропало, я згадую, що вони говорили і рік, і два, і п’ять років тому. Це нісенітниця, лікарень менше не стане. Сьогодні був прийнятий закон у першому читанні щодо підтримки сільської медицини – там треба наводити порядок», - запевнив прем’єр.

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«Ми будемо платити 100% за медичну послугу. Не треба нічого вилучати. Все абсолютно нормально. Ми врешті-решт усе зробили так, як потрібно було зробити 26 років тому. Зараз ми будемо це впроваджувати, і люди будуть відчувати зміни. Я зразу попереджаю: вони не будуть швидкими», - підсумував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№6327), яким держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичнихпослуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Також парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).