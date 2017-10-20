Кремль відмовляється від незалежного контролю на кордоні, хоч це і позбавить РФ від звинувачень в агресії проти України

У Кремлі визнали, що незалежний контроль на українсько-російському кордоні позбавить Росію від звинувачень в агресії проти України, але продовжують відмовлятися від його запровадження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чому розгортання на кордоні РФ і України миротворців може призвести до «різанини» в ОРДЛО, Пєсков сказав: «Справа в тому, що абсолютно очевидно, що за спостерігачами можуть послідувати Збройні сили України, можуть послідувати не лише вони, але й загони екстремістів, добре відомі своїми нелюдськими діями».

За його словами, в такій ситуації «ніхто не буде застрахований від початку чергових трагічних подій».

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На зауваження УНІАН, що незалежний контроль позбавить Росію від звинувачень у тому, що РФ є країною-агресором, Пєсков зауважив: «Це так, але це не позбавить жителів Донбасу від смертельної загрози, що набагато важливіше».

При цьому прес-секретар Путіна нагадав, що «першоджерелом» є Мінські домовленості, де вказана послідовність врегулювання конфлікту на Донбасі.

«У плані послідовності вихід на кордон будь-кого є одним із останніх пунктів», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, але хоче добрих відносин із Україною.

«Ви розумієте, чого ми боїмося, якщо можна сказати, що ми боїмося чогось. Якщо до надання цим територіям особливого статусу відповідно до закону, який ухвалений Радою й нині продовжений на рік, якщо не ухвалити закон про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні зі Сребреницею. Там буде влаштована різанина. Ми цього не зможемо допустити і ніколи не допустимо», - сказав Путін.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН із приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включно з кордоном із РФ.

*** Різанина в Сребрениці - одна з найвідоміших і найкривавіших подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що було вбито 7000-8000 дорослих чоловіків із числа боснійських мусульман.