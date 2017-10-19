Путін заговорив про любов до країни, в якій розв'язав війну: "ми любимо Україну" (відео)

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні і РФ потрібно виходити з режиму взаємних санкцій, тому що «ми любимо Україну»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, виступаючи на сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

Він зазначив, що до санкцій ЄС після анексії Криму приєдналася Україна, після чого пішли відповідні санкції з боку РФ.

«Президент (України) мені говорить, навіщо ви це зробили. Кажу: «ви запровадили проти нас санкції», це дивно», - сказав Путін.

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«Усвідомлення того, що така ситуація нетерпима і з неї потрібно виходити ставати очевидно», - сказав Путін.

За його словами, це очевидно і для більшості громадян самої України.

«Ми любимо Україну. І український народ я справді вважаю братнім, якщо взагалі не одним, частиною російського народу. Російським націоналістам це не подобається і українським не подобається, але це моя точка зору. Рано чи пізно це станеться - не міждержавне, а з точки зору відновлення відносин. Чим швидше, тим краще і будемо все для цього робити», - сказав він.